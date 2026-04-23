Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük müjde

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’de Marco Asensio takımla birlikte çalışmalara başladı. İspanyol yıldızın derbide sahada olması bekleniyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, hafta içinde Türkiye Kupası'nda da umduğunu bulamamıştı.
Kötü bir hafta geçiren sarı-lacivertlilerde pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı.
Sarı-lacivertli ekipte tüm gözler 3 haftadır sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Marco Asensio'ya çevrildi.
Antrenmanların başlamasıyla birlikte büyük heyecanla Marco Asensio'dan gelecek haberi bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar beklediği müjdeyi aldı...
İspanyol yıldız, derbi öncesi saha çalışmalarına başlayarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.
Asensio'nun derbi gününe kadar takımla çalışması ve derbide sahada yer alması planlanıyor.
Öte yandan Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 Süper Lig maçında 11 gol 13 asistlik performans gösterdi.