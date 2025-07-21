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Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri piyangosu

Bir süredir En-Nesyri ile ilgilendiği konuşulan Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın vereceği bonservis ortaya çıktı. Buna göre Al Qadsiah, sarı-lacivertlilerin En-Nesyri için belirlediği 40 milyon euroyu ödemeye hazır.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 09:59
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri piyangosu

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun formda isimlerinden biri de Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri oldu.

İyi bir sezon geçiren Faslı golcü, sarı-lacivertli ekibe Youssef En-Nesyri'den servet kazandırabilir.

ARAPLAR TEKLİFE HAZIRLANIYOR 

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri'yi transfer etmek için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği En-Nesyri için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

40 MİLYON EUROYA SICAK BAKILIYOR 

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al Qadsiah, bu rakama sıcak bakıyor ve oyuncuyu istiyor. 

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 gol atmıştı.

Faslı golcü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 52 resmi maçta 30 golün yanı sıra, 7 de asist yapmıştı.

Eshspor Haberleri