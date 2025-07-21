Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri piyangosu

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun formda isimlerinden biri de Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri oldu.

İyi bir sezon geçiren Faslı golcü, sarı-lacivertli ekibe Youssef En-Nesyri'den servet kazandırabilir.

ARAPLAR TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri'yi transfer etmek için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği En-Nesyri için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

40 MİLYON EUROYA SICAK BAKILIYOR

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al Qadsiah, bu rakama sıcak bakıyor ve oyuncuyu istiyor.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 gol atmıştı.

Faslı golcü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 52 resmi maçta 30 golün yanı sıra, 7 de asist yapmıştı.