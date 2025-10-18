- Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu.
- Kadıoğlu ve eşi Sera Vrij, kızlarına Felicia Sofia adını verdi.
- Mutlu haberi sosyal medyada paylaştılar.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen A Milli Takımımızın önemli oyuncularından futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olmanın sevincini yaşıyor.
Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu ile hayat arkadaşı Sera Vrij'in kızları oldu.
Çift, kızlarına Felicia Sofia adını verdi.
KIZINI KUCAĞINA ALDI
Mutlu haberi sosyal medyadan paylaşan çift, gelen tebrik ve iyi dileklerle mutluluklarını paylaştı.
Ferdi ve Sera Kadıoğlu çifti, kızlarına "Felicia Sofia" ismini verdi.