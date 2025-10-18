Abone ol: Google News

Ferdi Kadıoğlu baba oldu

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu babalık sevinci yaşadı. Kadıoğlu, kızının dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 09:43
Ferdi Kadıoğlu baba oldu
  • Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu.
  • Kadıoğlu ve eşi Sera Vrij, kızlarına Felicia Sofia adını verdi.
  • Mutlu haberi sosyal medyada paylaştılar.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen A Milli Takımımızın önemli oyuncularından futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olmanın sevincini yaşıyor.

Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu ile hayat arkadaşı Sera Vrij'in kızları oldu. 

Çift, kızlarına Felicia Sofia adını verdi. 

KIZINI KUCAĞINA ALDI

Mutlu haberi sosyal medyadan paylaşan çift, gelen tebrik ve iyi dileklerle mutluluklarını paylaştı.

Ferdi ve Sera Kadıoğlu çifti, kızlarına "Felicia Sofia" ismini verdi.

Eshspor Haberleri