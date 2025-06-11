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Kariyerini İngiltere Premier Lig takımı Brighton'da sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oluyor.

28 yaşındaki Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştiren Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından baba olacağını müjdeledi.

"BİR BEBEĞİMİZ OLACAK"

Konuyla ilgili paylaşım yapan Ferdi Kadıoğlu, "Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

AMELİYAT OLMUŞTU

Brighton'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat olmuştu.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, "İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim." notunu eklemişti.

8 MAÇTA 2 GOL ATTI

Yaz transfer döneminde 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, geçtiğimiz sezon 8 maçta 445 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.