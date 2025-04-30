Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor

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Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 6 ay sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan milli oyuncu, uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşmak için gün sayıyor.

TRT Spor'un haberine göre, Ferdi Kadıoğlu, aylar sonra süre alabileceği ilk maçta Vitor Pereira'nın rakibi olabilir.

KARİYERİNDE BÜYÜK KATKISI OLAN PEREIRA'YA RAKİP OLABİLİR

Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe döneminde kariyerine büyük katkı sağlayan Portekizli hocanın çalıştırdığı Wolverhampton ile 10 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınma ihtimali oldukça yüksek.

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler de, Ferdi ve James Milner'in sezonun son maçlarında forma giyebileceğini söylemişti.

Ferdi Kadıoğlu, takımının tek golünü attığı 2 Kasım'daki 2-1'lik Liverpool yenilgisinden bu yana sahalardan uzak kaldı.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sol ayak baş parmağından sakatlanan milli oyuncu, ocak ayında operasyon geçirdi. Yaşadığı şanssızlıktan dolayı yeni takımında sadece 8 maçta şans bulan genç futbolcu, 2 gol attı.

30 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan en değerli Türk futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.