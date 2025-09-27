Ferdi Kadıoğlu: Liverpool'a sakatken gol attım

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'un formasını giyen ve geride kalan sezonda ayak başparmağından bir sakatlık yaparak sezonu kapatan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz haftalarda sahaya dönmüştü.

Ferdi, sahalara yeniden dönmesinin ardından sakatlık dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEKLEDİĞİMDEN BİRAZ DAHA UZUN SÜRDÜ"

The Athletic'e konuşan Ferdi Kadıoğlu, sakatlık sürecinin beklediğinden uzun sürdüğünü söyleyerek, şunları dedi:

Ayak başparmağımda bir yaralanma vardı. İlk başta ameliyatsız iyileşmesini bekledik. Düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldık, bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra iyileşmekte zorlandım. Uzun süre çok ağrım oldu, bu yüzden beklediğimden biraz daha uzun sürdü.

"SAKATKEN GOL ATTIM"

Sakatlık durumuyla ilgili çarpıcı bir itirafa imza atan Ferdi, şu ifadeleri kullandı:

Gol atmadan önceki maçta oldu. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool maçı sakatlıktan sonraydı. Sakatken gol attım.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Brighton'da 6 maça çıkan milli yıldız, bu maçlarda gol ya da asist katkısı vermedi.

25 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.