Ferdi Kadıoğlu ve mehter takımının o anı dünyada viral oldu

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, adını finale yazdırmayı başardı.

Arda Güler’in mükemmel asisti ve Ferdi Kadıoğlu’nun şık bitirişiyle galibiyete uzanmayı bildik.

Karşılaşmanın ardından ise objektiflere yansıyan bir an dünya çapında gündem oldu.

FERDİ VE MEHTER TAKIMI AYNI KAREDE...

Mücadelede kamera 80. dakikada taç atışı kullanan Ferdi Kadıoğlu'na odaklanırken arka plandaki mehter takımı gözlerden kaçmadı.

O anlar sosyal medyada birçok yabancı kullanıcı tarafından ilgi gördü.

"OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİ DÖNDÜ"

Ferdi ve mehter takımının o görüntüsüyle ilgili, "Osmanlı İmparatorluğu geri döndü" yorumu ise dikkat çekti.

İşte yapılan diğer paylaşımlar...

"Yanlarında bunca güçlü oyuncu varken kaybetmeleri imkansızdı."

"Bunu görünce çok şaşırdım."