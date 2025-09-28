Ferdi Kadıoğlu'ndan Yaz Yıldırım'a forma hediyesi

Premeir Lig'in 6. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion ile karşılaştı.

Müsabakanın 24. dakikasında ev sahibi takım, Enzo Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 77. dakikasında konuk ekip, Danny Welbeck ile eşitliği sağladı.

KAZANAN BRIGHTON

Maçın son dakikaları oldukça heyecanlı geçerken Brighton, 90+2. dakikada Maxim De Cuyper ile öne geçti, 90+10. dakikada da Danny Welbeck'in kaydettiği golle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

CHELSEA 8 PUANDA KALDI

Bu sezonki 2. yenilgisini alan Chelsea 8 puanda kalırken, Brighton ise 2. galibiyetini elde etti ve puanını 8'e çıkardı.

FERİ 90 DAKİKA OYNADI

Brighton & Hove Albion'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Chelsea'de Trevoh Chalobah, 53. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇI İZLEDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, bu müsabakayı Chelsea locasından takip etti.

FERDİ'DEN FORMA

Maçın ardından ise Yaz, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ferdi ile bir araya geldi.

Kadıoğlu, Yaz Yıldırım'a hediye olarak imzalı bir formasını verdi.

Yaz Yıldırım, bu anın karesini sosyal medya hesabından paylaştı.