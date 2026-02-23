Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray'ın iptal edilen golü için açıklama geldi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor karşısında iptal edilen golünün ardından tartışma çıktı.

Sarı-kırmızılıların 49. dakikada Leroy Sane ile Konyaspor karşısında bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi.

Sacha Boey, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçemedi.

MAÇIN ARDINDAN TARTIŞILAN POZİSYON

Seken topu Leroy Sane ağlara gönderdi.

Atilla Karaoğlan, santrayı gösterirken VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan'a VAR tarafından gösterilen görüntüde, Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe'nin pozisyonu tekrarlandı.

Pozisyonu birkaç defa izleyen Karaoğlan, ofsayt kararı verdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

"BOEY RAKİBİ AÇIKÇA ETKİLİYOR"

Kararın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gündoğdu, Galatasaray'ın Konyaspor maçında iptal edilen golüyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

MHK Başkanı Gündoğdu, "Hocam pozisyon hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunun ardından, "Boey, rakibinin topla oynama becerisini açıkça etkiliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada inceleme) yapılmasını istiyor." dedi.