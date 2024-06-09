Fernando Muslera: Galatasaray'da emekli olacağım Geleceği hakkında açıklamalar yapan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Türkiye'de emekli olacağını söyledi.

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin basınına konuşan 37 yaşındaki file bekçisi, "Ayrılma durumunu eşimle konuştum ama Türkler açıkça bana ayrılma şansı vermediler, orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Türkçe'yi yüzde 80 falan anlıyorum"

Muslera'nın açıklamalarından satır başları:

Türkçe'yi yüzde 80 falan anlıyorum ve bu Diego'nun (Lugano) tavsiyesiydi. Türkiye'ye geldiğimde, 'Türkçe öğren çünkü belli ki uzun yıllar burada olacaksın ama yüzde 100 değil, aksi takdirde delirirsin' dedi.

"Türkiye'de gazeteciler biraz farklı"

Türkiye'de gazeteciler biraz farklı, bazen yalan haberler yapıyorlar ama ben orada televizyon izlemediğim için beni etkilemiyor. Ama birdenbire bazen haber uydurdukları başınıza gelebiliyor. Başıma geldi. Aşklar ya da şunlar bunlar, hatalar ya da maçlar, Fenerbahçeli ya da başka birine karşı söylediğimiz ifadeler uyduruyorlar.

"Bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum"

Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum. Penarol'un ve Nacional'ın başkanları beni aradılar fakat ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim.

Galatasaray, tecrübeli kaleci ile olan sözleşmesini 20 Haziran 2025 yılına kadar uzatmıştı.