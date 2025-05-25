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Fernando Muslera gözyaşlarına tutamadı

Fernando Muslera gözyaşlarına tutamadı Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan Fernando Muslera da duygusal anlar yaşayan isimlerden biri oldu. Galatasaray'dan ayrılacak olan Uruguaylı kaleci gözyaşlarına boğuldu.