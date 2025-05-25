Fernando Muslera gözyaşlarına tutamadı

Haber Merkezi
Süper Lig’in 2024-25 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonluğunu kutladı.
Taraftarlar, Yenikapı miting alanını doldurdu ve sanatçılarla coştu.
Sarı-kırmızılı oyuncular birer birer sahneye çıkarken sıra Fernando Muslera'ya geldi.
O DA AĞLADI...
Çocukları ve eşiyle sahneye çıkan Muslera o anlarda duygusal anlar yaşadı.
Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Muslera gözyaşlarını tutamadı.
Konuşmakta zorlanan Muslera'ya hem taraftarlar hem de takım arkadaşları sevgi gösterisinde bulundu.
ARKADAŞLARI OMUZLARINA ALDI
Son olarak Galatasaray futbolcuları Fernando Muslera'yı omuzlarına aldı.
Sarı-kırmızılı taraftarlara veda eden Muslera'nın o anları kameraya yansıdı.
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