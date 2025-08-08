Fernando Muslera'dan Galatasaray paylaşımı

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, tarihler 2011'i gösterdiğinde sarı-kırmızılılara katıldı.

Muslera bu yaz itibari ile ise takımdan ayrılma kararı aldı.

14 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılan Uruguaylı file bekçisi 19 kupa ve sayısız unutulmaz maç ile sarı-kırmızılı taraftarların hafızasına kazındı...

Hal böyle olunca Galatasaray 14 sene sonra ilk defa Muslera olmadan bir sezona başlıyor.

"HER ZAMAN KALBİMDESİNİZ"

Arjantin ekibi Estudiantes'e imza atan Fernando Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a başarılar diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli file bekçisi, "Yeni sezonda başarılar, her zaman kalbimdesiniz!" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARİYERİ REKORLARLA DOLU

Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan eldiven, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.

Muslera, sarı-kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci yaşadı.