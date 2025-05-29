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Haber Merkezi

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

14 yıldır Galatasaray forması giyen ve Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olan Muslera, 25. şampiyonluğun ardından bu sezon veda etme kararı aldı.

Son toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan Muslera, ''Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum." dedi.

GALATASARAY KARİYERİNDEKİ UNUTULMAZ ANLARI SORULDU

Vedasını duyuran Muslera'ya basın toplantısında, "Galatasaray kariyerindeki en iyi an hangisiydi?" diye soruldu.

Uruguaylı kaleci, ilk unutamadığı anın 2011'de sözleşmeyi imzaladığı an olduğunu söyledi.

Muslera daha sonra ise ikinci unutamadığı anın, eşinin hayatına girmesi ve ilk çocuğunun Türkiye'de doğması olduğunu ifade etti.

"KONTRATI İMZALADIĞIM ZAMAN..."

Muslera'nın konuyla ilgili sözleri şöyle: