Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakadan siyah-beyazlılar, 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Sağanak altında oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

Bu sonuçla ligde 8. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, 35 puanda kaldı. Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor ise puanını 19 yaptı.

"Başımızı dik tutarak devam etmek zorundayız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"Sorumluluk benim, oyuncularımla konuşacağım"

Sıradaki maça hazırlanmak zorunda olduklarından bahseden Santos, şu sözleri sarf etti:

"Yönetimle transferi konuşuyoruz"

Yönetimle transferi konuştuklarını belirten Fernando Santos, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışarak bunu başaracağımıza inanıyorum"

Oyuncularına inandığını ifade eden Santos, şu değerlendirmeyi yaptı:

Takımın anlaması gereken, biz her şeyi birlikte yapmakta zorundayız. Birlikte savunma ve hücum yapmalıyız. Çalışarak bunu başaracağımıza inanıyorum. Oyuncularıma inanıyorum.

"Oyuncularım ile konuşup toparlanacağız ve bu gidişata son vereceğiz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, şunları dedi:

"Önemli oyuncularımız sakat ve bizimle değil"

Transfer konusunda yönetim ile sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Santos, şu açıklamalarda bulundu:

"Defansif olarak kolektif ve bireysel olarak fazla hata yapıyoruz"

Kendisinden önce de var olan takım içi sorunları çözüme kavuşturacağını söyleyen Portekizli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş’ın önceden gelen sorunu defansif organizasyonlarda yaşadığı sıkıntı. Ofansif olarak da sorun yaşadığımız anlar da oluyor tabii ki. Ama defansif olarak kolektif ve bireysel olarak fazla hata yapıyoruz. Bireysel oyuncu performansından daha önemlisi Beşiktaş forması giyen oyuncuların sahada rahat oynayamayacağını bilmek zorunda oldukları. Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahada her zaman daha agresif ve istekli oynaması gerekiyor. Biz rakiplerden her zaman daha çok mücadele etmeliyiz. Çünkü Beşiktaşlılık bunu gerektirir. Beşiktaşlılığa bu yakışır.

"Taraftarımızdan da sonuçtan dolayı özür diliyorum"

Alınan mağlubiyetten ötürü taraftardan özür dileyen Santos, sözlerini şöyle noktaladı:

Taraftarımızdan da sonuçtan dolayı özür diliyorum. Kaybetmek her zaman kötüdür. Ben şu an utanç duyuyorum. Kimin geleceği, gideceği konusundan daha da önemli olan oyunumuzu nasıl düzelteceğimiz. Önümüzde Adana Demirspor müsabakası var. Oyuncularım o maça başları dik olarak çıkacaklar ve galibiyet için ellerinden geleni yapacaklar. Bu durumda pozitif düşünmek çok zor. Ama ben ve oyuncularım böyle bir skor ile bir daha karşılaşmamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Beşiktaş inişli çıkışlı bir performans sergileyemez. Bu durumu çözecek olan ben ve oyuncularım. Onlardan ricam bizi desteklemeye devam etsinler. Kötü bir durum içinde olduğumuzun farkındayım. Ben ve oyuncularım sahada her şeylerini vermelerini sağlayacağım. Sinirli olduklarını biliyorum. Kötü bir mağlubiyet aldık ve haklılar. Son iki maçı aldığımız için nasıl ligin en iyi takımı olmadıysak, bu maçı kaybettiğimiz için de kötü takım olmadık.