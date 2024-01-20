Fernando Santos: Sorumluluk benim, oyuncularımla konuşacağım Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 4-0'lık Pendikspor mağlubiyetinin ardından "Sorumluluk benim, oyuncularımla konuşacağım. Kötü yaptığımız çok şey vardı. Çok kısa zamanda bir maçımız daha var. Ona hazırlanmak zorundayız" dedi.

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ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakadan siyah-beyazlılar, 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Sağanak altında oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

Bu sonuçla ligde 8. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, 35 puanda kaldı. Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor ise puanını 19 yaptı.

"Başımızı dik tutarak devam etmek zorundayız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Öncelikle Pendikspor'u tebrik ediyorum. Bizim hatalarımızı iyi değerlendirdiler. Net olarak söyleyebilirim ki, sorumluluk benim. Bu maçta isteklerimiz olmadı. Başımızı dik tutmak zorundayız çünkü salı günü çok önemli bir maçımız var.

"Sorumluluk benim, oyuncularımla konuşacağım"

Sıradaki maça hazırlanmak zorunda olduklarından bahseden Santos, şu sözleri sarf etti:

İlk 10 dakikada gol yedik. Bunu yememeliydik. Golü yedikten sonra tepkimiz iyi oldu. En az 5-6 fırsat bulduk ama bir şekilde değerlendiremedik. İkinci yarıya bu şekilde başladık. Demir Ege'nin sarı kartı olduğu için oyundan çıkardım. İkinci yarıda da iyi bir şekilde birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk ama bunu yapamadık. Sorumluluk benim, oyuncularımla konuşacağım. Kötü yaptığımız çok şey vardı. Çok kısa zamanda bir maçımız daha var. Ona hazırlanmak zorundayız.

"Yönetimle transferi konuşuyoruz"

Yönetimle transferi konuştuklarını belirten Fernando Santos, şu ifadeleri kullandı:

Hep söylediğim gibi, önemli olan buradaki oyuncuları konuşmak. Bugün kendimize bakmak zorundayız. Sahada neleri eksik yaptık bunlar bakmak zorundayız. Takım olarak kaybettik. Yönetimle transferi konuşuyoruz. Bunlar başka bir durumun konusu. Şu anda önemli olan bugün yapamadıklarımız. Beşiktaş büyük bir takım, oyunu domine etmek zorunda. İç sahada ve dış sahada kompakt, savaşan ve oyunu yöneten takım olmalıyız. Beşiktaş'ın genlerinde bu var. Konuşulan şeyler var ama şu anda önemli olan neleri düzeltebiliriz bunların üzerine yoğunlaşmak.

"Çalışarak bunu başaracağımıza inanıyorum"

Oyuncularına inandığını ifade eden Santos, şu değerlendirmeyi yaptı:

Takımın anlaması gereken, biz her şeyi birlikte yapmakta zorundayız. Birlikte savunma ve hücum yapmalıyız. Çalışarak bunu başaracağımıza inanıyorum. Oyuncularıma inanıyorum.

"Oyuncularım ile konuşup toparlanacağız ve bu gidişata son vereceğiz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, şunları dedi:

Öncelikle Pendikspor’u aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Aslında ilk yarının skoru adil değildi. Çok erken bir gol yedik. Ardından fırsatlar yakaladık ama golü atamadık. Karşılaşmanın ilk yarısında üstün oynayan taraf bizdik fakat skor üretemedik. İkinci yarı beraberliği yakalayarak sonrasında skoru lehimize çevirmek istedik. Fakat sonuç istediğimiz gibi olmadı. Tüm sorumluluk bana ait. İdmanda bu oyuncuları ben çalıştırdım ve tüm taktiği ben verdim. Kafamızı dik tutup önümüzdeki maçlarımıza odaklanacağız. Biz Beşiktaş’ız böyle bir mağlubiyet almamamız gerekiyor farkındayız. Oyuncularım ile konuşup toparlanacağız ve bu gidişata son vereceğiz.

"Önemli oyuncularımız sakat ve bizimle değil"

Transfer konusunda yönetim ile sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Santos, şu açıklamalarda bulundu:

Önemli oyuncularımız sakat ve bizimle değil. Yönetim ile bu konuyu konuşuyoruz ve bir sonuç alacağız. Ama eksiklerimiz olmasına rağmen son maçlarda iyi performans sergiledik. Bu maç agresifliğimizi sahaya yansıtamadık. Pendikspor karşısında bunları neden uygulayamadığımızı konuşmalıyız. Eksiğimizi kendi içimizde bulmak zorundayız. Birkaç maçtır devam eden performansımızı daha da ileriye nasıl götürebiliriz? İlk olarak bunu çözeceğiz.

"Defansif olarak kolektif ve bireysel olarak fazla hata yapıyoruz"

Kendisinden önce de var olan takım içi sorunları çözüme kavuşturacağını söyleyen Portekizli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş’ın önceden gelen sorunu defansif organizasyonlarda yaşadığı sıkıntı. Ofansif olarak da sorun yaşadığımız anlar da oluyor tabii ki. Ama defansif olarak kolektif ve bireysel olarak fazla hata yapıyoruz. Bireysel oyuncu performansından daha önemlisi Beşiktaş forması giyen oyuncuların sahada rahat oynayamayacağını bilmek zorunda oldukları. Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahada her zaman daha agresif ve istekli oynaması gerekiyor. Biz rakiplerden her zaman daha çok mücadele etmeliyiz. Çünkü Beşiktaşlılık bunu gerektirir. Beşiktaşlılığa bu yakışır.

"Taraftarımızdan da sonuçtan dolayı özür diliyorum"

Alınan mağlubiyetten ötürü taraftardan özür dileyen Santos, sözlerini şöyle noktaladı: