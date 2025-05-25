Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluğu sonrası kutlamalar devam ediyor.

Sarı-kırmızıların 25. şampiyonluğunu kazanması sebebiyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, deniz dibinde sarı-kırmızılı Galatasaray bayraklarıyla resmi geçit gerçekleştirdi.

Fethiye Dalış Merkezi dalgıç eğitmenleri Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran, Berkay Çetin, Burkay Kayıran ve İbrahim Tombak, Dalyan Koyu'nda denizin 5 metre derinliğinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Dalgıçlar, üzerinde 5 yıldız bulunan aslanlı bayraklar ile deniz dibinde balıklar arasında şampiyonluk turu attı.

Bir dalgıç ise üzerinde, "Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray" yazılı sarı-kırmızılı kaşkol açarken deniz dibinin sessizliğine Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusunu taşıdı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Dalgıç eğitmeni Önder Diktaş, şu ifadeleri kullandı:

Fethiye Dalış Merkezi olarak 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı gönülden kutluyoruz. Suyun altındaki sessizliğe bu büyük zaferin coşkusunu taşıyoruz. Şampiyon Galatasaray. Denizin derinliklerinden zaferin zirvesine. Biz de su altında Galatasaray'ın hem 5. yıldızını, hem 25. şampiyonluğunu kutladık, çok mutluyuz.