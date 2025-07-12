FFP krizi böyle aşıldı: Beşiktaş'tan Orkun Kökçü transferinde kritik hamle

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü transferinde gözler KAP bildirimine çevrilirken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ödemelerde olası bir Finansal Fair Play krizini de ortadan kaldırdı.

UEFA'nın Finansal Fair Play konusunda yakından takip ettiği siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde önceki başkan Hasan Arat dönemindeki hatalardan dolayı 900 bin euro ceza aldı.

'ŞARTA BAĞLI SATIN ALMA MADDESİ'

Bu duruma dikkat çeken Adalı, Benfica ile Orkun Kökçü transferi için yaptığı görüşmede anlaşmaya, "Şarta bağlı satın alma" maddesiyle yaptı.

Buna göre, Beşiktaş ile Portekiz Kulübü, 25 milyon euro şarta bağlı satın alma maddesiyle 5 milyon euro garanti bonus konusunda el sıkıştı.

İLK MAÇTA OPSİYON DEVREYE GİRECEK

Orkun, Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta zorunlu opsiyon devreye girecek.

Beşiktaş, 30 milyon euroluk ödemeyi taksitler halinde yapacak.

NE OLDU?

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile yaşadığı büyük tartışmanın ardından takımdan ayrılmak isteyen milli futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşmüştü.

Portekizli yetkililere Beşiktaş'a gitmek istediğini net bir şekilde ifade eden Kökçü için devreye giren siyah beyazlılar, Orkun'u kadrosuna kattı.