FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, finansal sorunlar sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Bu kapsamda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

6 PUANI DAHA SİLİNDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor, ligde eksi 23 puanla son sırada bulunuyor.

EKSİ 23 PUANLA SON SIRADA

Öte yandan Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Adana temsilcisi, yeni sezona eski 6 puanla başlamış, daha sonra 2 defa daha aynı cezayı almıştı.

TFF 1'inci Lig'de bu sezon çıktığı 13 maçta 12 yenilgi ve bir beraberlik alan Adana Demirspor, kalesinde 55 gol görürken rakip fileleri 8 defa havalandırdı.