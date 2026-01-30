Abone ol: Google News

FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası!

Altay Kulübü'ne FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası uygulandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.01.2026 00:33
FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası!
  • FIFA, Altay Kulübü'ne 6 puan silme cezası verdi.
  • Bu ceza, FIFA Disiplin Komitesi tarafından TFF 3. Lig'deki performansları nedeniyle uygulandı.
  • Altay, bu cezayla birlikte ligde 15 puanla 11. sırada yer alıyor.

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Altay Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

15. SIRADALAR

İzmir ekibi, ligde 15 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Eshspor Haberleri