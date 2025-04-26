FIFA'dan Eyüpspor'a transfer yasağı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde 27 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, çarpıcı bir haberle sarsıldı.
ÜÇ DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Ligdeki ilk sezonunda ilk beş takım arasında olmak için iddiasını sürdüren İstanbul ekibi, FIFA'dan gelen haberle üzüntü yaşadı.
FIFA, Eyüpspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu.
Bu gelişme sonrası Eyüpspor'un ceza ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
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