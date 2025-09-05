FIFA'dan ırkçılıkla mücadele!

FIFA Futbolcuların Sesi Paneli, erkek ve kadın futbolunun efsane isimlerinden oluşturulan 16 kişilik kadrosuyla ırkçılıkla mücadele görevine başladı.

FIFA'nın yayımladığı raporda, şöyle denildi:

Panelin misyonu, Irkçılığa Karşı Küresel Duruş'a katılmak, ırkçılık karşıtı stratejileri izlemek ve bu konuda tavsiyelerde bulunmak, eğitim girişimlerinde yer almak ve reformlar için çalışmak. Üyeler, ırkçılık karşıtı girişimler konusunda tavsiyelerde bulunacak ve kişisel hikayelerini paylaşarak Irkçılığa Hayır kampanyasını savunacak.

PANELİN KADROSU

Panelin 16 kişilik kadrosu, futboldaki ırkçılığa son vermek için çalışacak erkek ve kadın futbolunun efsane isimlerinden oluşuyor.

FIFA, George Weah'ı panelin başına getirdi.

FIFA'nın Irkçılığa Karşı Küresel Duruş kapsamında kurulan Futbolcuların Sesi Paneli kadrosu şu şekilde:

George Weah (Liberya), Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nijerya), Ivan Cordoba (Kolombiya), Didier Drogba (Fildişi Sahili), Khalilou Fadiga (Senegal), Formiga (Brezilya), Jessica Houara (Fransa), Maia Jackman (Yeni Zelanda), Sun Jihai (Çin), Blaise Matuidi (Fransa), Aya Miyama (Japonya), Lotta Schelin (İsveç), Briana Scurry (ABD), Mikael Silvestre (Fransa) ve Juan Pablo Sorin (Arjantin).

SINIR BELİRLENDİ

Irkçılığa Karşı Küresel Duruş kapsamında maksimum para cezası önemli ölçüde artırılarak sınır artık 5 milyon İsviçre Frangı olarak belirlendi.

"YENİ FİKİRLER GELİŞTİRECEK"

Panelin kadrosunu değerlendiren FIFA Başkanı Gianni Infantino, şu değerlendirmede bulundu:

Her biri kendine özgü ve bireysel deneyimleriyle bu kadar tutkulu ve seçkin bireylere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bu 16 panel üyesi, oyunun her seviyesinde eğitimi destekleyecek ve kalıcı değişim için yeni fikirler geliştirecek. Futbol kültüründe bir değişim için daha fazla çaba gösterecek ve ırkçılıkla mücadele önlemlerinin sadece konuşulmakla kalmayıp, hem saha içinde hem de saha dışında uygulamaya konulmasını sağlayacaklar.

"IRKÇILIK VE AYRIMCILIK SUÇTUR"

Infantino, şu ifadeleri kullandı:

Şunu açıkça belirtelim, ırkçılık ve ayrımcılık sadece yanlış değil, aynı zamanda suçtur. İster stadyumlarda ister çevrim içi ortamda olsun, tüm ırkçılık olayları hem futbol camiasında hem de toplum genelinde tam olarak cezalandırılmalıdır.

"PRATİK TAVSİYELER SUNACAK"

Panelin görevleri hakkında da bilgi veren Infantino, şunları kaydetti: