FIFA'dan yeni penaltı düzenlemesi

Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA), oyun kurallarında devrim niteliğinde bir yenilik için hazırlık yapıyor.

Değişikliğin yürürlüğe girmesi için, futbolun kural koyucu organı IFAB'ın onayı bekleniyor.

Yeni düzenlemeye göre penaltı atışında büyük bir değişiklik söz konusu olacak.

KALECİ KURTARIRSA OYUN DEVAM ETMEYECEK

Bundan böyle kalecinin penaltıyı kurtarması halinde oyun devam etmeyecek; topun yönü ne olursa olsun karar kale vuruşu olacak.

Böylece penaltı sırasında yaşanan ceza sahası ihlalleri ve çizgi ihlali nedeniyle gösterilen sarı kartların da önüne geçilecek.

INFANTINO VE COLLINA DESTEK VERDİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın da değişikliğe sıcak baktığı öğrenildi.

Yeni kuralın 2026-2027 sezonunda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

ÇİFT TEMAS KURALI DA GELİYOR

Penaltılarda yaşanan çift temaslar için de yeni bir düzenleme geliyor. Oyuncunun istem dışı yaptığı çift temas sonucunda attığı goller artık geçerli sayılacak.

Bu radikal değişikliklerin futbolun dinamiklerini nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük merak konusu.