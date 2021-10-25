Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında? Derbinin hakemi Fırat Aydınus'u yakından tanıyalım...

Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine atanan hakem Fırat Aydınus'un hayatı merak edilmeye başladı. Taraftarlar, "Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig'in ilk 9 haftası geride kalırken, 10. haftanın son kapanış mücadelesi ise derbi maçına ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş- Galatasaray arasında oynanacak bu dev derbi bugün saat 20:00'de başlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak olan bu mücadelede, hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Beşiktaş bu maçı kazanarak hem Avrupa'da hem de Süper Lig'deki kötü gidişata dur demek istiyor.

Galatasaray bu derbiyi kazanıp 3 puanın hesabını yaparken, Avrupa'da gösterdiği başarısını taçlandırmak istiyor.

Taraftarlar bu dev derbiyi izlemeye hazırlanırken, gözler kritik kararlar verecek olan hakem Fırat Aydınus'a çevrildi.

Son zamanlarda hakem hataları gündemden düşmezken ve MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etmişken, Aydınus'un hayatı mercek altına alındı.

Taraftarlar, "Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

Peki, Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

25 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da doğan Fırat Aydınus, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Hakemliğe 1996 yılında başlayan Aydınus, 2006 -2014 yılları arasında FIFA hakemi olarak görev aldı.

Yönettiği maçlarla ve saha içerisindeki tavırlarıyla dikkat çeken Fırat Aydınus, 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı.

Aydınus, 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetti.

Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası’nda 2, Süper Kupa’da 1 ve 3. Lig Play-off’larında 1 kez hakemlik yaptı.

Kariyeri boyunca yönettiği 439 maçta 1876 sarı, 161 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 125 kez de penaltı vermiştir.