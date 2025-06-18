Frank Zambo Anguissa'nın menajerinden transferle ilgili sözler

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Maxime Nana, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TALEP ÇOK YÜKSEK"

Africafoot'a konuşan Maxime Nana, oyuncusuna birçok ülkeden ilgi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Frank'e talep çok yüksek. İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Türkiye hatta İtalya'dan onu isteyenler var. Ancak hepsinden önce aradığı şey 'rekabetçi bir proje'. Onu etkileyip motive edecek bir proje istiyor. Teklifler var ve Napoli henüz son sözünü söylemedi. Kulüp, onu takımda tutmak istiyor. Karmaşık bir durum gibi gözüküyor ama çok yakında bir karar verecek."