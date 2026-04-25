Frankfurt, 1 puanı Can Uzun'un asistiyle kurtardı

Eintracht Frankfurt, Augsburg deplasmanında 1 puanı 66. dakikada Türk Milli Futbolcu Can Uzun'dan gelen asistiyle kurtarmayı başardı.
Almanya 1. Bundesliga'nın 31. haftasında Augsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
WWK Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
CAN UZUN'DAN BERABERLİĞİ GETİREN ASİST
Augsburg, 44. dakikada Anton Kade ile öne geçti.
Frankfurt, bu gole 66. dakikada Can Uzun'un asistinde Ritsu Doan ile eşitliği sağladı.
88 DAKİKA SAHADA KALDI
Milli yıldızımız Can Uzun, uzun süre sonra ilk 11'de başladı ve 88 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Frankfurt 43 puana, Augsburg ise 37 puana yükseldi.
GELECEK MAÇLAR
Frankfurt, gelecek hafta Hamburg'u ağırlayacak.
Augsburg ise Werder Bremen deplasmanına gidecek
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi