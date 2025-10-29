Fuat Çapa: Oyun olarak her geçen gün geliştiğimizi görebiliyoruz

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynadıkları Rizespor ve UEFA Konferans Ligi’nde karşılaştıkları Dinamo Kiev karşılaşmaları hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Rizespor karşısında kaybettikleri 3 puandan dolayı üzüntü yaşadıklarını dile getiren Fuat Çapa, "Rizespor karşılaşması tamamen bizim adımıza şanssız bir maç oldu. İlk devrede 3-4 golle önde olmamız gereken bir oyunu 1-1 ile soyunma odasına girdik. İkinci devrede ise hafta içi oynadığımız maçın yorgunluğu takımı zorlamaya başladı. Rakip 1-1’i bulduktan sonra skoru koruma odaklı, daha defansif bir oyun tercih etti ve bu çok net şekilde sahaya yansıdı. Çünkü ilk yarıda, özellikle ilk 20-25 dakikalık bölümde girdiğimiz pozisyon sayısı yalnızca bir maçı değil, 2-3 maçı kazanmaya yetecek düzeydeydi. Son haftalarda ürettiğimiz en çok gol pozisyonunun olduğu maçtı diyebilirim ama değerlendiremedik. Böyle olunca da rakip, istediği sonucu almış olmanın rahatlığıyla skoru tutmaya çalıştı" diye konuştu.

"LİGDE BELKİ 4-5 PUAN DAHA FAZLA ALABİLİRDİK"

Takımın gidişatı ve futbolcuların son durumu hakkında bilgi veren Çapa, "Avrupa’da Dinamo Kiev maçı ise hem oyun hem skor anlamında gayet olumluydu. Şu anda oyun olarak her geçen gün geliştiğimizi görebiliyoruz. Son üç karşılaşmada attığımız gol sayısı, girdiğimiz pozisyonlar gayet güzel. Oyunsal gelişimimiz sevindirici. Sonuç tarafına geldiğimizde ise ligde belki 4-5 puan daha fazla alabilirdik. Çünkü bunu hak edecek karşılaşmalar oynadık ama skora yansıtamadık. Fakat bunu telafi edebileceğimiz çok fazla hafta var" ifadelerini kullandı.

"NTCHAM 2-3 HAFTA SONRA ARAMIZA KATILACAK"

Aynı dönemde yaşanan sakatlıkların kendilerini zorladığına dikkat çeken Fuat Çapa, "Sakatlıkların aynı döneme denk gelmesi zaman zaman bizi alternatif anlamında zorlayabiliyor. Emre Kılınç geldi, bu kez Coulibaly sakatlandı. O pozisyonda alternatifimiz azaldı. Orta sahada Ntcham ve Sousa’nın aynı anda sakatlanması da bizim adımıza talihsizlik oldu. Ancak 2-3 hafta sonra Ntcham aramıza katılacak, milli ara sonrası Coulibaly takıma dönecek. Onlar da takıma dahil olduğunda kulübede daha alternatifli ve geniş bir kadroya sahip olacağız" şeklinde konuştu.