Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Müsabaka Sonucunu Etkileme’ suçlarından; gazeteci Umut Eken hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLAMAYA SEVK EDİLMİŞTİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i ‘Müsabaka sonucunu etkileme’ suçundan, 1'i ise ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklamaya sevk edilmişti.

MURAT ÖZKAYA TUTUKLANDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya için tutuklama kararı verildi.