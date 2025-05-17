Gabriel Sara'dan şampiyonluk sözleri

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Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, sarı-kırmızılılarda ilk kupasını kazandı.

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek zafere ulaşan Galatasaray'da Gabriel Sara, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

"DAHA NİCELERİNİN İLKİ OLACAK"

Vavel'e konuşan Sara, şunları dedi:

Çok yoğun bir hafta geçirdik, çok çalıştık ve çok şey bekledik. Umarım daha nicelerinin ilki olacak. Bu kupayı kutlamalıyız çünkü sezon zor ve bu taraftarlar kulüp için yaşıyor. Bunu hak ediyorlar.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK TARAFTARLAR İÇİN OYNAMAKTIR"

Pazar günü Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek istediklerini ifade eden 25 yaşındaki isim, şu şekilde konuştu:

Pazar günü boşa harcayamayacağımız bir şansımız daha olduğunu düşünmeliyiz. Galatasaray'da oynamak taraftarlar için oynamaktır ve onlar için bir şampiyonluk daha için mücadele edeceğiz.

44 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.