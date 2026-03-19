Galatasaray, 20 yıl sonra Liverpool'a yenildi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk oldu.

İlk karşılaşmayı 1-0 kazanarak avantajlı duruma geçen sarı-kırmızılılar, İngiltere'de rakibine 4-0 boyun eğdi.

Bu sonuçla birlikte Cimbom, Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

20 YILLIK SERİ SONA ERDİ

Liverpool'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisi de sona erdi. İki ekip, uluslararası arenada yedinci kez kozlarını paylaştı.

Önceki altı mücadelenin tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynandı.

Galatasaray bu maçların üçünü kazanmış, ikisini berabere bitirmiş, yalnızca birinde sahadan mağlup ayrılmıştı.

Tek yenilgi, 2006-2007 sezonunda yine deplasmanda gelmişti. Aradan geçen sürede yapılan üç karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar hep galip çıkmayı başardı.

İNGİLTERE SIKINTISI DEVAM ETTİ

Galatasaray'ın İngiltere'deki sıkıntılı karnesi değişmedi.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla iç sahada 14, tarafsız sahada 1, deplasmanda ise 13 maç oynadı.

Toplam 7 galibiyetin sadece biri dış sahada geldi. Beşi kendi evinde, biri tarafsız sahada kazanıldı.

Liverpool müsabakası öncesinde İngiltere'deki 12 maçın bilançosu oldukça ağırdı: 3 beraberlik, 8 mağlubiyet.

Ada'daki 13. randevudan da puansız dönen Galatasaray, buradaki yenilgi sayısını 9'a çıkardı.