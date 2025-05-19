Galatasaray, 8. kez Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı birlikte kazandı

İHA
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon oldu.
TRABZONSPOR'U YENMİŞLERDİ
Galatasaray ayrıca bu sezon ikinci kupasını kazandı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 geçerek kupayı müzesine götürmüştü.
6 SEZON SONRA ÇİFTE KUPA
Galatasaray, 6 sezon sonra çifte kupa kazanma başarısını gösterdi.
Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunda da Süper Lig'de şampiyon olup, Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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