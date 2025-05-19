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Galatasaray, 8. kez Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı birlikte kazandı

Galatasaray, 8. kez Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı birlikte kazandı Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu başarını 8. kez tekrarladı.