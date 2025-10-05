Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gerginlik: Osimhen, Emirhan'ın boğazını sıktı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

OSIMHEN VE EMİRHAN ARASINDA GERGİNLİK

Derbiye Victor Osimhen ile Emirhan Topçu arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Karşılaşmada 40. dakika oynanırken sağ kanattan topla hareketlenmek isteyen Victor Osimhen ile Emirhan Topçu arasında yaşanan mücadelede Nijeryalı yıldız yerde kaldı.

Osimhen pozisyon sonrası faul beklerken, hakem taç atışı işareti verdi. Bu sırada Emirhan Topçu ile Victor Osimhen arasında tartışma yaşandı.

BOĞAZINI SIKTI, SARI KART YEDİ

Oldukça sinirli bir şekilde Emirhan Topçu'nun üzerine yürüyen Victor Osimhen, Emirhan'ın boğazını sıktı ve takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un da dahil olduğu gerginlik, Orkun Kökçü'nün bir türlü sakinleşmeyen Victor Osimhen ile konuşması ve diğer futbolcuların araya girmesiyle sona erdi.

Yaşananların ardından hakem Yasin Kol, Emirhan Topçu, Mert Günok ve Victor Osimhen'i sarı kartla cezalandırdı.