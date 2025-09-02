Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ya gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'in 4. haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Galatasaray ile Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahürat; Fenerbahçe ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor ile Samsunspor çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Konyaspor, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket; Gençlerbirliğ, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile usulsüz seyirci alınması; Kocaelispor ise saha olayları ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle disiplin kuruluna gitti.

Ayrıca Kocaelispor idarecisi Veli Başkurt, talimatlara aykırı hareket ile hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya verildi.

1. LİG SEVKLERİ

TFF Hukuk Müşavirliği, 1. Lig'den ise 11 kulübü farklı gerekçelerle disipline gönderdi.

Ümraniyespor, saha olayları,; Çorum FK, çirkin ve kötü tezahürat; Amed Sportif Faaliyetler ise merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle kurula sevk edildi.

Sarıyer ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakada Sarıyer, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Erzurumspor FK ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna giderken Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız, hakaret sebebiyle tedbirli; Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve kulüp görevlisi Aykut Bozoğlu ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildi.

Vanspor Başkanı Erol Temel, talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket; kulübün idarecisi Gökhan Hanoğlu, talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdidi sebebiyle tedbirli; kaleci antrenörü Koray Kadir Tanrıverdi ve antrenör Ege Parlak ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

Sakaryaspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile usulsüz seyirci alınması; kulüp idarecisi İsmail Yıldız ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.

Manisa FK idarecisi Emre Barış Yıldız, Iğdır FK idarecisi Onur Girdap ve Pendikspor görevlisi Ali İlhan Sunar da talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak; Ankara Keçiörengücü, çirkin ve kötü tezahürat ile kulüp görevlisi Yusuf Güçlü ise hakaret sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.