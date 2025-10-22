Galatasaray - Bodo/Glimt: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Devler Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlıyor...

RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİBİMİZ NORVEÇ EKİBİ BODO

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.

İLK 3 PUAN LIVERPOOL MAÇIYLA GELDİ

Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 21. sırada yer aldı. Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

TEK EKSİK SINGO

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Singo, Norveç ekibi karşısında oynayamayacak.

Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük kozlarından bir tanesi taraftarı olacak.

TARAFTAR DESTEĞİNİ ARKASINA ALACAK

Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında rakip oyunculara büyük bir baskı yapan sarı-kırmızılı taraftarların, bu akşam da aynı desteği vermesi bekleniyor.

Öte yandan yaklaşık 8 bin 500 kapasiteli ve zemini suni çim olan Aspmyra Stadı'nda maça çıkan Bodo/Glimt ekibinin oyuncuları, alışkın olmadıkları bir atmosferde sahaya çıkacak.