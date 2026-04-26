Galatasaray bu sezon ilk kez Fenerbahçe’yi yendi

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park’taki derbide Fenerbahçe ile oynadı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE KARŞI BU SEZON İLK GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte sarı-lacivertliler ile bu sezon 3. kez rakip oldu.

Aslan, Kanarya ile ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan derbide 1-1 berabere kalırken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki Süper Kupa finalinde ise ezeli rakibine 2-0’lık skorla mağlup oldu.

Galatasaray evindeki 3-0'lık derbiyle bu sezon Fenerbahçe’yi ilk kez mağlup etti.