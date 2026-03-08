Abone ol: Google News

Galatasaray bu sezon ligde ilk kez derbi kazandı

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasıyla bu sezon 4. derbisine çıktı ve ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig’in 25. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, 2025-2026 sezonundaki 4. derbisini oynamış oldu.

DERBİ SONUÇLARI

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 2 kez karşı karşıya geldiği derbilerde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile de 1'i ligde, 1'i de Süper Kupa'da olmak üzere 2 defa maça çıkan Galatasaray, 1 kez kazanırken, 1 defa da berabere kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

