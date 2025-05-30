Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 15. kez kalesini gole kapattı
İHA

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti.

Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertliler karşısında da gol yemeden mücadeleyi tamamladı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM GALATASARAY

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda oynadığı 36 maçta kalesinde 31 gol gören sarı-kırmızılılar, en az gol yiyen ekip oldu.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde 15. kez kalesini gole kapadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor