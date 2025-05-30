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Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 15. kez kalesini gole kapattı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 15. kez kalesini gole kapattı Galatasaray, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig’de bu sezon 15. kez gol yemedi.