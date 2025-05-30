Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 15. kez kalesini gole kapattı

İHA
Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti.
Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertliler karşısında da gol yemeden mücadeleyi tamamladı.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM GALATASARAY
Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda oynadığı 36 maçta kalesinde 31 gol gören sarı-kırmızılılar, en az gol yiyen ekip oldu.
Galatasaray ayrıca bu sezon ligde 15. kez kalesini gole kapadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış