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Galatasaray düşme hattına yaklaştı
Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray 15. sıraya gerileyerek düşme hattına yaklaştı.
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 21:21
- Güncelleme : 23.01.2022 - 22:41
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi uzun süre 1-0 götüren sarı-kırmızılılar, son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.
Son haftalardaki ciddi düşüşünü sürdüren Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetiyle puan durumunda düşme potasına yaklaştı.
Galatasaray-Trabzonspor maçından kareler / FOTO GALERİ
GALATASARAY DÜŞME POTASINA YAKLAŞTI
Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetlerle 15. sıraya kadar geriledi.
Kötü gidişatla birlikte taraftarlar her maç yönetimi istifaya davet ediyor.