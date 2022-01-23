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    Galatasaray düşme hattına yaklaştı

    Galatasaray düşme hattına yaklaştı

    Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray 15. sıraya gerileyerek düşme hattına yaklaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 21:21
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 22:41
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    Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi uzun süre 1-0 götüren sarı-kırmızılılar, son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

    Son haftalardaki ciddi düşüşünü sürdüren Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetiyle puan durumunda düşme potasına yaklaştı.

    Galatasaray-Trabzonspor maçından kareler / FOTO GALERİ

    Galatasaray düşme hattına yaklaştı #1

    GALATASARAY DÜŞME POTASINA YAKLAŞTI

    Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetlerle 15. sıraya kadar geriledi.

    Kötü gidişatla birlikte taraftarlar her maç yönetimi istifaya davet ediyor.

    Galatasaray düşme hattına yaklaştı #2


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