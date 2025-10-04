Galatasaray, evindeki yenilmezliğini 29 maça çıkardı

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, resmi maçlarda sahasındaki yenilmezliği sürdürdü.

SON YENİLGİ YOUNG BOYS'A KARŞI

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a mağlup olan Galatasaray, daha sonra burada Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.