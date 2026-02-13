Galatasaray - Eyüpspor maçının ilk 11'leri

- Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın orta hakemi Çağdaş Altay olacak.
Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
İLK 11'LER