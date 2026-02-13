Abone ol: Google News

Galatasaray - Eyüpspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Eyüpspor ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 18:47
  • Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.
  • Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.
  • Karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın orta hakemi Çağdaş Altay olacak.

Karşılaşmanın orta hakemi Çağdaş Altay olacak.

Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

İLK 11'LER

