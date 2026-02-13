Mauro Icardi ligde 3 hafta sonra 11'de başladı

- Mauro Icardi, Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray-Eyüpspor maçında 11'de başladı.
- Icardi, son olarak 18. haftadaki Gaziantep FK maçında 11'de yer almıştı.
- Böylece 3 hafta sonra tekrar ilk 11'e döndü.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor maçında 11’de başladı.
3 HAFTA SONRA DÖNDÜ
Ligde son olarak 18. haftada iç sahadaki Gaziantep FK mücadelesinde 11’de yer alan Icardi, böylece 3 hafta sonra 11’e döndü.