Mauro Icardi ligde 3 hafta sonra 11'de başladı

Son olarak 18. haftada iç sahadaki Gaziantep FK mücadelesinde 11’de yer alan Mauro Icardi, böylece 3 hafta sonra 11’e döndü.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 20:21
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor maçında 11’de başladı.

3 HAFTA SONRA DÖNDÜ

Ligde son olarak 18. haftada iç sahadaki Gaziantep FK mücadelesinde 11’de yer alan Icardi, böylece 3 hafta sonra 11’e döndü.

