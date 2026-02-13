Okan Buruk’tan Eyüpspor maçında çift forvet tercihi

- Okan Buruk, Eyüpspor maçında çift forvetle sahaya çıktı.
- Victor Osimhen ve Mauro Icardi, 9 hafta sonra birlikte 11'de yer aldı.
- En son Kocaelispor maçında birlikte oynamışlardı.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasında çift forvetle sahaya çıktı ve Victor Osimhen ile Mauro Icardi’ye görev verdi.
9 HAFTA SONRA BİRLİKTE OYNADILAR
Sarı-kırmızılılarda ligde son olarak 12. haftada deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında yine Osimhen ve Icardi, 11’de görev almıştı.
İki futbolcu, ligde 9 hafta sonra tekrar 11’de başladı.