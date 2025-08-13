Abone ol: Google News

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 09:26
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

