Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fatih Karagümrük ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 08:56
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'le sahasında karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasının ardından topa sahip olma antrenmanıyla devam etti.

Futbolcular günü çift kale maçla tamamladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Galatasaray yarını izinli geçirip Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını 11 Ağustos Pazartesi saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

