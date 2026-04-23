Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'in 31. haftası, sezonun en kritik maçlarından birine sahne olacak.
Okan Buruk'un çalıştırdığı lig lideri Galatasaray ile Domenico Tedesco yönetimindeki lig ikincisi Fenerbahçe, derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak dev maç öncesinde hakem belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek maçı yönetecek hakemi duyurdu.
DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL
Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Çağdaş Altay olacak.
BU SEZONKİ 4. DERBİSİ
Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda ligdeki 4. derbisine çıkacak.
38 yaşındaki hakem, 8. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş (1-1), 14. haftada oynanan Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) ve 28. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) karşılaşmalarında da görev almıştı.
Kol, son 2 sezonda ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki maçlara 6. kez atandı.
Üst Klasman Hakemi, bu sezon yönettiği 3 derbi hariç geçtiğimiz sezon Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ve Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) mücadelelerinde de sahadaydı.
31. HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig’de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir FK - Kasımpaşa: Yiğit Arslan
25 Nisan Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
17.00 Kayserispor - Rizespor: Gürcan Hasova
20.00 Göztepe - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
26 Nisan Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol
27 Nisan Pazartesi
17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler