Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek

Süper Lig'in 31. haftası, sezonun en kritik maçlarından birine sahne olacak.

Okan Buruk'un çalıştırdığı lig lideri Galatasaray ile Domenico Tedesco yönetimindeki lig ikincisi Fenerbahçe, derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak dev maç öncesinde hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek maçı yönetecek hakemi duyurdu.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Çağdaş Altay olacak.

BU SEZONKİ 4. DERBİSİ

Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda ligdeki 4. derbisine çıkacak.

38 yaşındaki hakem, 8. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş (1-1), 14. haftada oynanan Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) ve 28. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) karşılaşmalarında da görev almıştı.

Kol, son 2 sezonda ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki maçlara 6. kez atandı.

Üst Klasman Hakemi, bu sezon yönettiği 3 derbi hariç geçtiğimiz sezon Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ve Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) mücadelelerinde de sahadaydı.

31. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig’de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir FK - Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 Nisan Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Kayserispor - Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi

17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler