Galatasaray, Fenerbahçe’yi evinde 2 maç sonra mağlup etti

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe’yi konuk etti.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'YE KARŞI EVİNDE 2 MAÇ SONRA GALİP

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 2011 yılında hizmete açılan RAMS Park’ta sarı-lacivertliler ile 17. kez karşı karşıya geldi.

Derbiden 3-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibini yeni evinde 6. kez mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan iki takım arasında son olarak 2022-2023 sezonunda 4 Haziran 2023 tarihinde burada oynanan müsabakayı kazanan Galatasaray daha sonraki 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.