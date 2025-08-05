Galatasaray, Frankowski'yi Rennes'e kiralandı

Galatasaray, Przemysaw Adam Frankowski'nin Fransız kulübü Stade Rennais’e kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, oyuncu 2025-2026 sezonunu kapsayan ve 1+1 yıl uzatma opsiyonunu içeren geçici bir anlaşmayla Fransız ekibine katıldı. 2026-2027 sezonu sonunda devreye girecek zorunlu satın alma şartıyla, 2027-2028 sezonunda bonservisiyle transfer olacak.

2 YIL İÇİN 5 MİLYON 700 BİN EURO

Anlaşma kapsamında Galatasaray, Stade Rennais’ten:

2025-2026 sezonu için 2.750.000 Euro,

2026-2027 sezonu için 2.750.000 Euro geçici transfer ücreti alacak.

Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte kulüp, 5.700.000 Euro kesin transfer geliri elde edecek. Ayrıca, 2027-2028 sezonu sonuna kadar en fazla 1.300.000 Euro’ya kadar bonus ödemesi de sözleşmede yer alıyor.

GEÇEN SEZON 15 MAÇTA GÖREV ALDI

Frankowski, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Ligue 1 takımlarından Lens’ten 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edildi. Toplamda 8 milyon euroya mal olan 30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de 12, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada görev aldı.