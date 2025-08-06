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Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 21:04
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

GALATASARAY, GAZİANTEP'E GİDECEK

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

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