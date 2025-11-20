Abone ol: Google News

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 14:09
Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
  • Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile yapacağı maç için hazırlıklara devam ediyor.
  • Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü.
  • Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi ve hazırlıkların tamamlanması yarın planlanıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Eshspor Haberleri