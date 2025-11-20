Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile yapacağı maç için hazırlıklara devam ediyor.
- Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü.
- Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi ve hazırlıkların tamamlanması yarın planlanıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.