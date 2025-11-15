Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

- Galatasaray, Gençlerbirliği'yle oynayacağı maç hazırlıklarına devam etti.
- Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet çalışması ve pas antrenmanları ile sürdü.
- Takım, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.
ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.