Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 17:51
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.
  • Galatasaray, Gençlerbirliği'yle oynayacağı maç hazırlıklarına devam etti.
  • Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet çalışması ve pas antrenmanları ile sürdü.
  • Takım, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Sahada topla ısınma ve 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

