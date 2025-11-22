Galatasaray, Gençlerbirliği'ni üç golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 13. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Volkan Demirel’in çalıştırdığı Gençlerbirliği, hakem Ozan Ergün’ün düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2'lik skorla mağlup etti.

GENÇLERBİRLİĞİ İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Gençlerbirliği, 22. dakikada M'Baye Niang ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, 55. dakikada Mauro Icardi, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 66. dakikada İlkay Gündoğan ile 3-1'lik üstünlüğü buldu.

METEHAN SKORU BELİRLEDİ

Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, 77. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

İKİ KIRMIZI ÇIKTI

Gençlerbirliği, Thalisson'un 60. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Galatasaray'da da VAR incelemesinin ardından uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Roland Sallai, gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA İKİ SAKATLIK

Galatasaray'da Mario Lemina ve Wilfried Singo, ilk yarıda sakatlandı ve oyundan çıktı.

GALATASARAY, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

Bu sonucun ardından milli aradan galibiyetle dönen Galatasaray, ligde 32 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği, 11 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA DERBİ VAR

Galatasaray, ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde ise sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek.

Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği

90' Gençlerbirliği son saniyelerde gole yaklaştı. Kaleci Günay çıkıp topun kontrolünü sağladı.

90' Galatasaray'da Sallai kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90' Mücadelenin sonuna 5 dakika uzatma eklendi.

90' Gençlerbirliği son dakikalarda baskısını oldukça artırdı.

88' Roland Sallai, Tongya'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

86' Metehan Mimaroğlu frikikten kaleyi denedi. Top Galatasaray barajından geri geldi.

84' İlkay Gündoğan, rakibine yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

82' İki takım da karşılıklı hızlı ataklarla etkili olma uğraşında.

79' Lucas Torreira ve Barış Alper oyundan çıktı. Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay oyuna dahil oldu.

78' Dilhan Demir, Barış'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

77' Metehan Mimaroğlu farkı 1'e indirdi. Samed Onur'un ortasında kafayı Metahan vurdu top ağlarla buluştu.

77’ Gol… Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği (Metehan)

76' Sekou Koita da yerini Dilhan Demir'e bıraktı.

75' Gençlerbirliği'nde oyuncu değişikliği. Göktan Gürpüz ve Mbaye Niang oyundan çıktı. Yerlerine Samed Onur ve Henry Onyekuru dahil oldu.

71' Mauro Icardi, Velho ile sağ çaprazda karşı karşıya kaldı. Kaleci topa son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

69' Galatasaray Davinson Sanchez ile gole çok yaklaştı. Kaleci Velho zamanında çıkıp topa müdahale etti.

66' Galatasaray, İlkay Gündoğan ile skoru 3-1'e getirdi. Sol kanattan Barış'ın ortasında İlkay topu kontrol etti ve ağlara yolladı.

66’ Gol… Galatasaray 3-1 Gençlerbirliği (İlkay)

62' Galatasaray'da Sallai, Göktan'ın müdahalesinin ardından sakatlandı.

59' Gençlerbirliği'nde Thalisson ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

57' Galatasaray Barış Alper ile skoru 2-1 yaptı. Icardi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş kaleciden dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış boş kaleye topu yolladı.

57’ Gol… Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği (Barış Alper)

55' Galatasaray Icardi ile skoru 1-1 yaptı. Kazımcan Karataş'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Icardi golü attı!

55’ Gol… Galatasaray 1-1 Gençlerbirliği (Icardi)

53' Gençlerbirliği'nde Tongya arka direkte boş pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

51' Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı. Kale ağzında Tongya'nın şutunu Günay çıkardı.

49' Galatasaray, Barış Alper'e yapılan müdahalenin ardından penaltı bekledi. VAR pozisyona müdahale etmedi.

46' Galatasaray'da İlkay Gündoğan oyuna girdi. Yusuf Demir sahadan çıkan isim oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği

45' Lucas Torreira uzaklardan kaleyi düşündü. Top farklı şekilde yandan auta gitti.

43' Galatasaray'da Mauro Icardi'nin kafası direkten döndü!

41' Metehan sol çaprazdan müthiş bir şut çıkardı. Günay son anda kornere çeldi.

40' Galatasaray'da Singo da sakatlık geçirerek oyundan çıktı yerine Icardi dahil oldu.

39' Abdülkerim Bardakcı uzaklardan kaleyi denedi top üstten auta gitti.

38' Gabriel Sara, savunma arkasında topla buluştu, vuruşunu yapamadan savunma araya girdi.

35' Kazımcan bir uzun taç daha kullandı. Kaleci Velho topu direkt kontrol etti.

33' Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, sakatlanan Oğulcan Ülgün yerine sahaya girdi.

33' Gençlerbirliği'nde Thalisson, Galatasaray'da ise Kazımcan aralarındaki tartışma nedeniyle sarı kart gördü.

32' Gençlerbirliği'nde iki oyuncu sakatlık geçiriyor. Tribünlerin yoğun tepkisi var.

29' Galatasaray, oyunu Gençlerbirliği yarı alanına yıktı.

26' Gençlerbirliği hızlı bir atak şansı yakaladı. Göktan kaleyi düşündü top üstten farklı şekilde auta gitti.

24' Galatasaray'da Torreira sakatlık geçiriyor.

22' Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Duran topta Mbaye Niang ayağıyla dokundu, top ağlara gitti.

22’ Gol… Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği (Niang)

20' Günay Güvenç'in hatalı pasında Gençlerbirliği gole yaklaştı. Boş kaleye giden topu Abdülkerim engelledi.

19' Galatasaray, Barış'ın sol kanattan getirip içeri ortaladığı topla tehlike yarattı. Sane'nin şutu savunmadan döndü.

18' Sallai'nin ortasında Barış kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

16' Galatasaray'da Yusuf Demir, sakatlanan Lemina yerine oyuna dahil oldu.

15' Galatasaray'da Lemina oyuna devam edemiyor ve sahayı terk ediyor. Birazdan Yusuf Demir yerine dahil olacak.

14' Galatasaray'da Mario Lemina bir sakatlık yaşıyor.

13' Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta dar bir açıda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Attığı şutu kaleci kornere çeldi.

12' Leroy Sane, sağ kanattan topu sürdü, içeriye çevirdiği top kalecide kaldı.

9' Gençlerbirliği, Galatasaray ceza sahasının hemen dışında faul bekledi. Hakemin kararı devam.

7' Leroy Sane, sağ kanattan topu Lemina'yla buluşturdu. Lemina'nın şutu direğin hemen yanından dışarıya gitti.

6' Galatasaray, bu kez de köşe vuruşunda gole çok yaklaştı! Arka direğe indirilen topta Singo arka direkte topu ağlara gönderemedi.

4' Galatasaray sol kanattaki taçtan gelen topta Barış'ın kafasıyla gole çok yaklaştı! Top direkten geri geldi.

2' Galatasaray ilk dakikalarda topun hakimi olma uğraşında.

1' Maç başladı.