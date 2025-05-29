Galatasaray, gökyüzünü sarı-kırmızı yaptı

DHA

Süper Lig’de 25’inci şampiyonluğunu kazanarak 5’inci yıldızı takan Galatasaray’da kutlamalar sürüyor.

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından organize edilen şampiyonluk kutlamasına, dronelarla oluşturulan görseller damga vurdu.

Gecenin sonuna yaklaşılırken 500 drone havalandı.

DRONELARLA GÖSTERİ YAPILDI

Dronelarla Galatasaray’ın 5’inci yıldızı takmasına dikkat çekilirken, daha sonra gökyüzünde Galatasaray amblemi oluşturuldu.

‘Mayıslar bizimdir’, İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray’, ‘İyiler sonunda mutlaka kazanır’ yazıları gökyüzünde yerini aldı.

FENERBAHÇE VE ACUN ILICALI'YA GÖNDERME

Ayrıca Okan Buruk için ‘5 yıldızın altında Real One’ yazılı görselin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın ‘Büyük geliyoruz’ şeklinde yaptığı açıklamaya da atıfta bulunuldu.

NELER OLMUŞTU?

Okan Buruk, Kayserispor maçında şampiyonluğun ilan edilmesiyle birlikte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe - Antalyaspor maçında kameralara yaptığı gibi laptop göstermişti.

Buruk, 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu laptop'u yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak "The Special One" lakaplı Jose Mourinho'ya gönderme yapmıştı.